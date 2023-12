Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 22 ore fa

L'episodio finale della seconda stagione di Loki ha scalato la classifica Nielsen negli Stati Uniti, con un incremento degli ascolti del 35% rispetto alla settimana precedente, conquistando ben 754 milioni di minuti visualizzati tra tutti gli episodi.

Tom Hiddleston, che interpreta il protagonista, ha voluto ringraziare i fan:

"Dirò questo, come attore: non do mai per scontato che qualcuno tra il pubblico sarà una garanzia e che le persone saranno interessate, eppure io sono onorato per il seguito che continuo a ricevere negli anni. So che Loki significa così tanto per così tante persone per ragioni diverse e io semplicemente faccio il mio lavoro e sono grato che continuate questo viaggio con Loki".

Nel nuovo capitolo Loki e Mobius (Owen Wilson) devono trovare il modo di salvare la TVA e la sacra linea temporale, ritrovando Miss Minutes e il Giudice Renslayer. B-15 intanto è convinta che tutte le linee temporali siano da salvare, perché significa salvare milioni di vite e per questo bisogna riformare la TVA.

Nel cast principale sono presenti anche Sophia Di Martino, Ke Huy Quan e Gugu Mbatha-Raw.

Le prime due stagioni di Loki sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book