Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Alcune delle storie dell'orrore più avvincenti sono quelle che confondono il confine tra realtà e finzione, con l'imminente serie Apple TV+ The Essex Serpent che canalizza quella miscela di tradizione e realtà. Questo è l'ultimo progetto sul servizio di streaming per terrorizzare il pubblico, poiché i fan hanno già visto progetti come Lisey's Story e Servant, con questa nuova serie che arruola anche talenti di alto livello per raccontare una storia emozionante.

Ambientato nell'Inghilterra vittoriana con un cast stellato guidato da Claire Danes, Tom Hiddleston, Frank Dillane, Clémence Poésy e Hayley Squires, The Essex Serpent segue la vedova londinese Cora Seaborne (Danes) che si trasferisce nell'Essex per indagare sui rapporti di un mitico serpente. Forma un sorprendente legame di scienza e scetticismo con il pastore locale (Hiddleston), ma quando la tragedia colpisce, i locali la accusano di attrarre la creatura.

La storia spaventosa che si svolge nell'ambientazione vittoriana sembrerà sicuramente familiare ad alcuni spettatori, poiché Hiddleston ha anche recitato in Crimson Peak di Guillermo del Toro, un'altra storia di terrore non convenzionale e avvincente.

The Essex Serpent sarà presentato in anteprima su Apple TV+ il 13 maggio e si concluderà il 10 giugno.

Fonte: Comic Book