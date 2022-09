Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Eugene Cordero è stato promosso a personaggio regolare nella seconda stagione di Loki. L'attore interpreta Casey, un receptionist di basso livello della TVA che è stato spesso il bersaglio di molte battute da parte del personaggio principale. Nonostante Casey abbia avuto poco minutaggio nell'intera stagione è diventato virale sui social con la sua battuta "what's a fish?", che gli è valsa la piena approvazione da parte dei fan.

La notizia della promozione di Cordero è arrivata solo pochi mesi dopo che la star stessa ha confermato il suo ritorno come personaggio e ha espresso la sua eccitazione nel riprendere il ruolo. Nel frattempo scarseggiano le notizie riguardo l'inizio delle riprese per la seconda stagione di Loki, sappiamo che la produzione è iniziata a giugno.

Quello che sarà interessante vedere è se, proprio come gli altri suoi co-protagonisti, Cordero interpreterà più varianti di Casey nella prossima stagione. Nel finale della prima stagione infatti abbiamo visto Loki atterrare nell'universo alternativo e l'attore è comparso come Hunter K-5E. Tom Hiddleston, in occasione del D23 Expo, ha stuzzicato i fan dicendo che la seconda stagione sarebbe ripartita dal punto in cui si era fermata e avrebbe visto Loki viaggiare nel multiverso.

Insieme a Eugene Cordero, la seconda stagione vedra anche il ritorno di Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Tara Strong, Jack Veal, DeObia Oparei e Richard E. Grant.

Fonte: Screen Rant