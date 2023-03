Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le telecamere hanno ufficialmente iniziato a girare per Daredevil: Born Again. La notizia arriva da News12, che ha confermato che la produzione è cominciata a Yonkers, in un edificio municipale che funge da ufficio del sindaco della città. Secondo il canale di notizie, le riprese si svolgeranno in città fino a venerdì, e sembra che le scene siano state girate tutte all'aperto.

Nel frattempo, è stato confermato che Jon Bernthal riprenderà il suo ruolo di The Punisher nell'inedita serie TV. Naturalmente, rivedremo anche Charlie Cox nei panni del Diavolo di Hell's Kitchen e Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin.

Durante una una lunga intervista, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha affermato che l'ordine esteso di Born Again sta permettendo alla casa di produzione di "sperimentare" con la storia dello spettacolo:

"Sono Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, sono attori e narratori straordinari. Questo è più o meno quello di cui stavo parlando riguardo alla narrazione a episodi: è proprio lì che lo stiamo sperimentando, con Daredevil in particolare".

Fonte: Comic Book