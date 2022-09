Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il tanto atteso ritorno di Charlie Cox come Daredevil è avvenuto nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: No Way Home. Ora i fan sono curiosi di capire che versione sarà quella del Diavolo di Hell's Kitchen nella serie TV di Disney+, Daredevil: Born Again.

In una recente intervista, l'interprete di Matt Murdock, ha dichiarato:

"Non so nulla. Non ho visto uno script...La mia sensazione è, tenendo conto del titolo ‘Born Again’, che sia quella di un nuovo inizio, sarà diverso, sarà totalmente differente. Saranno delle storie e idee nuove. Si tratta di una prima stagione, non di una quarta, quindi sarà qualcosa di totalmente nuovo. Penso che quello sarà l'approccio".

Inoltre, l'attore londinese, ha svelato che spera di entrare nel team degli Avengers:

"Daredevil lo considero come un membro chiave degli Avengers, imperativo di tutto quello che fanno. Fino a dove posso osare di sognare? Non ho idea".

Cox ha infine svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney and Law.

Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi che saranno disponibili su Disney+ nel 2024.

Fonte: We Got This Covered