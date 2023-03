Daredevil: Born Again - Annunciato il Recasting di un Personaggio

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Con le riprese ufficialmente iniziate a Yonkers, cresce sempre di più l’attesa per l’arrivo sul servizio di Disney+ di Daredevil: Born Again, che vedrà Charlie Cox (Boardwalk Empire) indossare nuovamente il costume dell’intrepido e tormentato Diavolo di Hell’s Kitchen.

Aspettando quindi maggiori dettagli in merito alla trama che verrà sviscerata nei vari episodi, giunge una nuova informazione in merito al cast.

Nonostante sia stato già annunciato che alcuni attori apparsi nelle precedenti stagioni pubblicate sulla piattaforma di Netflix sarebbero tornati - come Vincent d’Onofrio, volto dello spietato Kingpin, e Jon Bernthal (The Walking Dead), pronto a imbracciare le armi di The Punisher - sembra che il medesimo destino non coinvolgerà tutti gli interpreti.

Stando infatti a quanto trapelato, Sandrine Holt (House of Cards) è da poco salita a bordo del progetto, scritturata per ricoprire il ruolo di Vanessa Fisk, personaggio di cui aveva antecedentemente rivestito i panni Ayelet Zurer.

La motivazione legata al recasting non è al momento stata rivelata e, in attesa di un eventuale chiarimento, vi ricordiamo che il debutto su Disney+ della serie TV è al momento programmato per la primavera del 2024.

Fonte: Comic Book