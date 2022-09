Daredevil: Born Again - Vincent D’Onofrio anticipa il Ritorno di Fisk

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la reazione di Vincent D'Onofrio sul ritorno di Daredevil, lo stesso attore newyorkese ha lanciato una piccola provocazione ai fan sui social.

In uno dei suoi ultimi post su Twitter l'attore che ha esordito come Fisk nell'MCU ha condiviso un'immagine di una fiaschetta con inciso il nome del suo iconico personaggio.

Quello che rende questo post particolarmente tempestivo è il fatto che arriva nel giorno del terzo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, dove è avvenuto il debutto nell'MCU della Wrecking Crew. Questi criminali lavorano per conto di un misterioso boss.

I fan hanno visto l’ultima volta Kingpin di fronte alla pistola puntata da Maya Lopez (Alaqua Cox) alla fine di Hawkeye. D’Onofrio e Charlie Cox appariranno nella serie TV Echo prima di apparire insieme in Daredevil: Born Again. Quindi, probabilmente, Wilson Fisk sopravviverà alle ferite da proiettile che Maya Lopez gli procurerà.

Al momento, la teoria dei fan è fortemente orientata verso l'idea che la ferita da proiettile di Kingpin possa richiedere un siero con superpoteri per rimetterlo in sesto. Visti gli eventi della Fase 4, ci sarebbero alcuni liquidi che potrebbero cambiare le carte in tavola e che potrebbero essere contenuti da Fisk in quella fiaschetta.

Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi che andranno in onda su Disney+ dal 2024.