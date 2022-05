Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Daredevil, prodotta da Netflix e Marvel Television dal 2015 al 2018, si è conquistata un nutrito pubblico di appassionati. Per una circostanza di eventi, è stata però cancellata insieme ad altri prodotti Marvel, come Jessica Jones.

A quel punto i fan hanno supportato la campagna #saveDaredevil, che per anni ha chiesto a gran voce il ritorno dello show con protagonista Charlie Cox. Finalmente i fan possono ora gioire: sembra infatti che Disney+ abbia intenzione di mettere in produzione una nuova serie TV dedicata a Matt Murdock, affidandola a Matt Corman e Chris Ord, un duo che ha lavorato in Covert Affairs e The Enemy Within.

La notizia ha entusiasmato anche lo showrunner della terza stagione, Erik Olsen, che ha condiviso la sua reazione su Twitter:

"Sono elettrizzato scoprendo che Daredevil continua! Il miglior cast e i migliori fan di sempre!"

Thrilled to learn that #Daredevil lives on! Best cast and best fan base EVER! https://t.co/6Cm0BV0mY2 — Erik Oleson (@erikoleson) May 19, 2022

Anche il cast aveva espresso più volte espresso la propria disponibilità a tornare sul set nel caso ce ne fosse stata l’occasione.

I think there are a few people who may be interested to hear…#Daredevil #saveDaredevil https://t.co/0fz7Vta4cT — Amy Rutberg (@AmyRutberg) May 19, 2022

Per ora Marvel e Disney non hanno comunicato ufficialmente i dettagli del nuovo progetto, ma Kevin Feige aveva dichiarato dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home:

"Se vedrete Daredevil nei prossimi progetti, Charlie Cox sarebbe l’attore che lo interpreta. Dove, come e quando lo vedremo rimane da vedere".

Fonte: Variety