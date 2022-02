Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Le serie Marvel presenti su Netflix Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders lasceranno definitivamente la piattaforma da fine di febbraio. I diritti di queste serie torneranno alla Disney, ma lo studio non ha ancora annunciato su quale piattaforma saranno trasferiti gli spettacoli.

Questa settimana i fan della Marvel hanno scoperto il fatidico disclaimer di Netflix su queste serie: "Ultimo giorno per guardare questo titolo su Netflix: 28 febbraio". Mentre tutte le serie Marvel di Netflix sono state etichettate come Netflix Originals, gli spettacoli sono stati concessi in licenza al gigante dello streaming dalla Disney.

L'accordo di licenza di Netflix per le serie in questione è terminato.

Fonte: Variety