Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 gennaio 2024

Nei mesi scorsi Daredevil: Born Again è stata sottoposta a una rivisitazione dai Marvel Studios, i quali non sono rimasti soddisfatti dei primi filmati prodotti. Dopodiché Dario Scardapane, sceneggiatore di The Punisher, è stato assunto come nuovo showrunner e si è subito deciso che Daredevil di Netflix sarebbe diventato canonico per l'MCU.

Recentemente Vincent D'Onofrio, storico interprete del villain Kingpin, ha svelato nuovi retroscena relativi a questa importante decisione, parlando dei cambiamenti e di come il reboot - ordinato da Kevin Feige - abbia influenzato il destino delle serie TV di Netflix, che in questo modo diventeranno parte integrante dell'evoluzione del Marvel Cinematic Universe:

"Durante il riavvio della serie di Daredevil: Born Again, quando il team ha deciso di cambiare strada e intraprendere un nuovo corso dando alla storia un nuovo taglio, tutte le menti creative dietro lo spettacolo si sono riunite e si sono dette: 'Guarda, è così che dobbiamo farlo adesso'. Quindi ora Daredevil: Born Again è direttamente collegata con l'originale Daredevil di Netflix, e credo che questa sia una cosa grandiosa. Porterà con sé un sacco di storie interessanti e tutte le storie collaterali che sono accadute in quelle tre stagioni originali".

D'Onofrio ha inoltre espresso il suo entusiasmo riguardo l'ingaggio del duo di registi di Moon Knight e Loki, Justin Benson e Aaron Moorhead:

"Sono un loro grande fan e ormai parlo sempre con loro. Quando l'ho saputo, ho pensato: 'Ok, non solo stiamo cambiando le cose, ma i capi stanno facendo la cosa giusta per noi'. Ci hanno messo a disposizione i loro migliori talenti e questo è molto bello. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata ringraziarli. Ho ringraziato Kevin Feige per averlo fatto e per essere stato al fianco mio e di Charlie Cox. È una cosa davvero straordinaria".

Il debutto su Disney+ era programmato per la primavera del 2024. A questo punto l'uscita potrebbe slittare nel 2025.

Fonte: Comic Book