Vincent D'Onofrio commenta il Ritorno di Daredevil su Disney+

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Vincent D’Onofrio ha debuttato nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin in Daredevil, che è andato in onda per tre stagioni dal 2015 al 2018. Successivamente le serie TV Marvel presenti sul catalogo di Netflix sono state rimosse, approdando poi su Disney+. Nonostante i fan si siano fatti sentire a gran voce, gli spettatori si sono a lungo chiesti se avrebbero mai visto Matt Murdock di Charlie Cox affrontare ancora il suo antagonista Kingpin.

A maggio è stato rivelato che Disney+ e i Marvel Studios stavano realizzando un nuovo show di Daredevil, che vedrà di nuovo Cox e D’Onofrio insieme. Al Comic-Con è stato quindi annunciato Daredevil: Born Again come parte della Fase 5 dell'MCU, che debutterà nella primavera del 2024.

A questa notizia è seguita la reazione di Vincent D’Onofrio, che sui social ha commentato con l’iconica citazione del suo personaggio, insieme al logo ufficiale del nuovo spettacolo.

When I was a boy... — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2022

Yes Mr Murdock...

Marvel Studios' Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D'Onofrio, streaming Spring 2024 pic.twitter.com/Yom7OKinEB — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2022

L’attore ha inoltre affermato che il suo personaggio in Hawkeye e Daredevil sono la stessa persona. Non è ancora chiaro se la serie TV in uscita su Disney+ avrà qualche legame con quella di Netflix.

Tutte e tre le stagioni di Daredevil sono disponibili su Disney+.

Fonte: Screen Rant