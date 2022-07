Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'Uomo senza Paura sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe: durante il panel al Comic-Con è stato annunciato Daredevil: Born Again, la cui uscita è prevista per la primavera del 2024 con una prima stagione di 18 episodi.

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio torneranno nei rispettivi ruoli.

Il Daredevil di Charlie Cox è tornato nell'MCU lo scorso anno in Spider-Man: No Way Home, in cui è comparso nel ruolo di Matt Murdock, un avvocato cieco che combatte il crimine al di fuori del suo orario d'ufficio.

Daredevil ha ottenuto un totale di tre stagioni prima della sua conclusione su Netflix. Disney+ ha poi acquisito i diritti degli spettacoli e ha iniziato a trasmetterli in streaming quest'anno.

Fonte: Variety