Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 16 ore fa

A partire dal primo marzo tutte le serie TV targate Marvel abbandonano la programmazione su Netflix.

Come già annunciato in una recente notizia, le serie TV Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Defenders non saranno più disponibili nel catalogo del colosso dello streaming.

Pochi giorni fa era uscita la notizia che in Canada gli show sarebbero approdati sulla piattaforma Disney+ e ora arriva l'ufficialità anche per quanto riguarda gli USA. Il Presidente della divisione Streaming di Disney, Michael Paull, ha svelato il debutto delle suddette serie TV nel catalogo streaming statunitense di Disney+ a partire dal 16 marzo:

"Disney+ è diventata la casa di molti dei più amati brand dell'industria cinematografica e l'aggiunta di questi show live-action riunisce più elementi del brand Marvel in un unico luogo. Abbiamo ottenuto un grande successo nei mercati globali con un'offerta di contenuti sempre in espansione sulla nostra piattaforma. Siamo entusiasti di continuare anche qui negli Stati Uniti ad offrire ai nostri utenti non solo dei grandi contenuti, con le nuove aggiunte Marvel, ma anche con una sezioni di opzioni che assicurano un'esperienza di visione più adatta alle famiglie".

In attesa di conoscere se questa scelta sarà estesa in tutti gli altri Paesi dove è attivo il servizio, compresa l'Italia, vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Comic Book