Anche Agents of S.H.I.E.L.D. non sarà più Disponibile su Netflix

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo le serie di cui avevamo parlato in questo articolo, anche Agents of S.H.I.E.L.D. lascerà Netflix il 28 febbraio.

È passato un po' di tempo dal finale, e i fan si sono dedicati a sfrenati rewatch sperando in nuovi episodi - al momento non previsti, ma il multiverso ha il potenziale per qualsiasi cosa.

Diverse star della serie hanno parlato del desiderio dei fan di vedere nuovi episodi, e Chloe Bennet ha affermato che tutto ciò che la Marvel doveva fare era rispondere al telefono. Se ci fosse la possibilità, molti degli attori protagonisti tornerebbero subito sul set.

Agents of S.H.I.E.L.D. è stato cancellato a giugno 2020, quando il produttore ha annunciato che la settima stagione sarebbe stata anche l'ultima, aggiungendo anche che inizialmente pensavano di chiuderla ancora prima:

"Quando termina uno show ti fermi a pensare: 'Aspetta un attimo, vorrei altri episodi'. Sì, nella nostra cronologia era stato pensato che la quinta stagione fosse quella finale. Se la tornate a vedere lo si capisce. L'ultimo episodio inoltre si intitola The End".

Ha continuato poi a raccontare che arrivò una telefonata dalla ABC che chiedeva di continuare poiché "il materiale era forte" e comunque c'era ancora un margine per realizzare altri episodi. La stessa cosa successe a cavallo tra la sesta e la settima stagione.

Stavolta però è finita davvero. Gli sceneggiatori hanno infatti concepito gli ultimi episodi come conclusivi.

Fonte: Comic Book