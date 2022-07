Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Daredevil e Kingpin sono pronti per il prossimo spin-off di Hawkeye targato Disney+!

I due interpreti, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, infatti avranno due ruoli importanti nella serie Echo, in uscita il prossimo anno. La protagonista, invece, sarà Alaqua Cox di Hawkeye nel ruolo di Maya Lopez.

Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock/Daredevil per tre stagioni, mentre D’Onofrio ha vestito i panni dell’arcinemico Wilson Fisk, alias Kingpin. Inoltre Cox, nel dicembre 2021, ha ripreso il suo ruolo sul grande schermo in una scena di Spider-Man: No Way Home.

La Marvel non ha voluto commentare le varie voci sul casting di Echo, ma si è appreso che Matt Murdock sarà alla ricerca di un ex alleata, ovvero Jessica Jones, stando a dei commenti rilasciati in un recente podcast.

L’attore di Daredevil, all’indomani dell’uscita del film di Spider-Man, ha dichiarato che insieme a Kingpin sono tornati a far parte del MCU:

"Presumo che ci sia ancora molto da fare. Ne so poco, non tantissimo, ma un po' sì. Immagino, spero, che i nostri mondi si scontrino di nuovo, perché le cose che abbiamo fatto in passato sono state estremamente divertenti da fare e Vincent è un attore incredibile".

La nuova serie e spin-off Echo debutterà nel 2023 su Disney+.

Fonte: TVLine