Da pochi giorni è iniziata la produzione della serie TV Echo. La protagonista dei fumetti Marvel fu creata nel 1999 dallo sceneggiatore David Mack e dal disegnatore Joe Quesada come amante/nemica di Daredevil.

Per una metà nativo-americana e per l’altra messicana, è sorda dalla nascita ma anche dotata di una memoria eidetica che le permette di ricordare tutto ciò che vede e di riprodurlo alla perfezione, che si tratti di un gesto atletico o artistico. Dopo aver esordito con il nome di battaglia di Echo è stata per un breve periodo anche membro degli New Avengers con l’identità segreta di Ronin.

La serie TV racconterà le origini dell’eroina Marvel, Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York, la segue anche nella sua città natale, dove ricercherà il significato di famiglia e comunità. Maya dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane per riuscire ad andare avanti. La protagonista è interpretata da Alaqua Cox, presente nella serie TV Hawkeye, nel ruolo di una leader di una banda di criminali, sotto il comando di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), decisa a far pagare a Clint Barton le sue azioni vendicative.

Presente all’interno della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel, Echo vede Sydney Freeland come regista, affiancata da Catriona McKenzie mentre Marion Dayre dirigerà gli sceneggiatori.

La serie TV, come tutti le produzioni Marvel, sarà rilasciata su Disney+.

