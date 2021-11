Echo: Disney+ annuncia la nuova Serie TV Spin-off di Hawkeye

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Echo farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nella prossima serie TV Hawkeye, ma il personaggio si sta già preparando per una lunga permanenza nel franchise. Quando i fan vedranno l'attrice Alaqua Cox in Hawkeye non dovranno qui di chiedersi o teorizzare quando lo rivedranno nel MCU.

Notizie riguardanti una serie TV incentrata su Echo risalgono a marzo, mentre la serie madre era ancora in fase di produzione. Durante il Disney+ Day, i Marvel Studios e Disney+ hanno annunciato ufficialmente che lo spettacolo con Echo protagonista è in fase di sviluppo.

Echo, alias Maya Lopez, fu creata nel 1999 dallo sceneggiatore David Mack e dal disegnatore Joe Quesada come amante/nemica di Daredevil. Per metà nativo-americana e per l’altra messicana, sorda dalla nascita, è dotata di una memoria eidetica che le permette di ricordare tutto ciò che vede e di riprodurlo alla perfezione. Inoltre, è stata per un breve periodo membro degli New Avengers con l’identità segreta di Ronin.

Autori e produttori esecutivi di Echo saranno Etan Cohen (Men in Black 3) e Emily Cohen.

I primi due episodi di Hawkeye debutteranno su Disney+ il 24 novembre.

Fonte: Comic Book