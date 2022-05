Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Echo, la nuova serie Marvel con protagonista Alaqua Cox, ha iniziato la produzione.

La serie è uno spin-off dello spettacolo Disney+ Hawkeye, che vedeva il debutto di Cox nei panni di Maya Lopez. Creata da David Mack e Joe Quesada nel 1999 come personaggio di supporto per il supereroe Daredevil, Maya Lopez - alias Echo - è una donna Cheyenne sorda con grandi capacità atletiche, con la facoltà di copiare perfettamente i movimenti degli avversari. In Hawkeye il personaggio è stato raffigurato come la leader della Mafia in Tuta, una banda di criminali che lavora sotto Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio). La serie vedrà Maya lasciare New York per la sua città natale, dove si riconnette con le sue radici e finisce al centro di una nuova crisi.

"È così pazzesco ricevere il mio spettacolo dopo Hawkeye. È stato come il mio primo ruolo da attrice in assoluto", ha affermato in precedenza Alaqua Cox del suo ruolo nell'MCU. "Non so perché mi stanno dando questa opportunità, ma ne sono grata. Sono entusiasta del supporto e della possibilità di sostenere la comunità dei non udenti. Vogliamo avere quell'uguaglianza e coinvolgere più persone. Sono così grata per tutte le opportunità che mi sono state date. È pazzesco quanto la mia vita sia già cambiata. Sono felicissima di mostrare alle persone chi sono e cosa posso fare, cosa possono fare tutti".

Autori e produttori esecutivi di Echo saranno Etan Cohen (Men in Black 3) e Emily Cohen.

Fonte: Variety