Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Da quando Daredevil è apparso per la prima volta in Spider-Man: No Way Home, i fan del MCU si sono chiesti se e dove lo vedremo in futuro e, secondo alcune indiscrezioni, l’eroe potrebbe comparire in Echo di Disney+.

Sebbene queste voci siano circolate di recente sui social media, esse sono state sollevate soprattutto da alcuni commenti durante un podcast, in cui il conduttore James Clement ha affermato che vedremo Daredevil apparire più volte nella prossima serie Echo:

"Sì, Daredevil è presente per tre episodi, interpretato da Charlie Cox. Kingpin invece in quattro. La storia di Kingpin si basa sulla sua candidatura a sindaco di New York. A quanto pare, indosserà una benda sull'occhio perché è stato colpito alla testa in Hawkeye. Daredevil sfoggerà un abito rosso e nero e sarà alla ricerca di Jessica Jones".

Queste dichiarazioni sembrerebbero inoltre confermare i rumor sulla presenza di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. Ovviamente, restano delle voci non ancora confermate, mentre sul ritorno di Kingpin in Echo sembra non esserci alcun dubbio.

Per la conferma o meno di tali rumor non ci resta che aspettare l’uscita di Echo nel 2023 che sarà rilasciata su Disney+.

Fonte: We Got This Covered