What If...? 2 - Pessime Notizie sull'Uscita della nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Se speravate di vedere la seconda stagione di What If...? quest'anno, preparatevi a una delusione. Secondo un recente aggiornamento Disney+ ha infatti apparentemente rimandato i nuovi episodi della serie animata al prossimo anno.

Sebbene non fosse ancora stata fissata una data di uscita esatta, l'uscita dell'inedito capitolo era fissato per "inizio del 2023". Nelle ultime ore, sul sito web la voce è stata cambiata in "Coming soon", senza un periodo di tempo specifico.

Quindi quando sarà rilasciata? Alcune voci suggeriscono il 2024, che ora corrisponde a un aggiornamento ufficiale di Disney+.

Nel frattempo, durante l'evento è stato annunciato che lo spettacolo tornerà con una terza stagione - che è già in fase di produzione.

Per tutte le ultime informazioni relative a What If...? visitate la scheda relativa!

Fonte: Comic Book