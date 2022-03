Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La maggior parte dei progetti dei Marvel Studios, ad oggi, sono stati live-action. In effetti, What If...? attualmente è l'unica serie animata del franchise.

Quando la prima stagione è stata trasmessa in streaming l'anno scorso, i creativi dietro lo spettacolo non hanno esitato a rivelare che una stagione 2 era in arrivo, e che speravano di farla uscire entro il 2022. Da allora, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti al riguardo.

Entrando nel nuovo anno, Disney+ ha rilasciato un comunicato che dichiarava tutti i progetti imminenti in arrivo sulla piattaforma entro l'anno; tra questi mancava What If...? e, come se non bastasse, nemmeno il Disney Investor Meeting ha menzionato la serie.

Ora, grazie a un briefing di produzione di Moon Knight, sappiamo che è stato confermato che la nuova stagione della serie animata è ancora programmata per uscire quest'anno. La seconda stagione debutterà quindi, ufficialmente, nel 2022:

"Il Marvel Cinematic Universe è attualmente il franchise cinematografico con il maggior incasso di tutti i tempi. Feige sta costruendo questo successo con tantissime nuove serie trasmesse in streaming su Disney+ nel 2021, tra cui WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If...? e Hawkeye. Le prossime serie originali che arriveranno nel 2022 includono Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk e la seconda stagione di What If...?".

Fonte: The Direct