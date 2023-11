What If...? 2 - la Data di Uscita della Prossima Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

La prima stagione di What If...? è uscita ad agosto 2021 su Disney+ e da allora i fan continuano a chiedersi quando vedranno di nuovo le storie alternative dei loro eroi Marvel preferiti. Grazie a una conferenza stampa dei Marvel Studios, ora sappiamo che la stagione 2 di What If...? debutterà prima della fine dell'anno: il 22 dicembre.

La Marvel ha scelto un programma di rilascio giornaliero, il che significa che i nuovi episodi saranno rilasciati a partire dal 22 dicembre, ogni giorno, con il nono e conclusivo disponibile dal 30 dicembre. Ciò rende la serie animata il primo spettacolo Marvel a seguire questo tipo di percorso di uscita.

La seconda stagione includerà gli episodi mancanti della prima

Secondo quanto riferito, il prossimo capitolo includerà Hela, Capitan Carter, Scarlet Witch, Iron Man, Black Widow, Doctor Strange e molti altri. L'anno scorso, lo scrittore capo A.C. Bradley ha promesso che l'episodio mancante incentrato su Gamora dalla prima stagione apparirà come episodio "prequel" nella prossima.

"Sicuramente", ha affermato Bradley quando gli è stato chiesto se vedremo Gamora. "L'episodio di Gamora, che originariamente avrebbe dovuto essere all'inizio della stagione, è un episodio incentrato su Tony e Gamora. Tuttavia, a causa della pandemia e dei ritardi nella produzione, una delle nostre straordinarie case di animazione ha subito un duro colpito. Quindi ci sono rimaste due scelte: posticipare l'intera stagione alla fine dell'anno, o posticipare questo episodio alla seconda stagione. Quindi sarà nella seconda 2, sarà quasi come un prequel, vedremo come Tony e Gamora sono diventati amici, perché quei due non interagiscono nemmeno nell'universo principale dell'MCU".

La stagione 2 di What If...? uscirà il 22 dicembre su Disney+.

Fonte: Comic Book