Data di pubblicazione: 10 ottobre 2023

La seconda stagione di What If...? potrebbe arrivare durante il periodo natalizio su Disney+. Nelle scorse ore è trapelato il presunto titolo della première, che sarebbe dedicata a Nebula: "E se Nebula si unisse ai Nova Corps?".

I Nova Corps sono un'organizzazione militare intergalattica, che attinge il proprio potere da un'energia chiamata Nova Force. Sebbene i dettagli specifici della trama non siano stati condivisi, è stato rivelato che originariamente questo episodio era stato prodotto per la terza stagione, prima di essere inserito nella seconda.

Non si conosce ancora in quale realtà si svolgerà la narrazione, potrebbero essere presenti anche Korg, Miek, Yon-Rogg, Howard the Duck, Shang-Chi e Black Widow.

Il regista Bryan Andrews ha rivelato:

"Resteremo fedeli a una struttura antologica con storie completamente inedite, un sacco di divertimento, nuovi eroi e una maggior quantità di materiali legati alla Fase 4 rispetto a ciò che abbiamo potuto fare con i primi episodi. Contiamo di poter inserire personaggi provenienti da Eternals, Shang-Chi e Black Widow. La cosa divertente di What If...? è che possiamo esplorare l'intero multiverso, dunque proveremo a spingerci il più in là possibile".

L'acclamato spettacolo animato dei Marvel Studios - che esplora gli angoli più remoti della Saga del Multiverso - si focalizza sull'Osservatore, un extraterrestre che osserva gli eventi di tutto l’universo, senza intervenire. Davanti a lui si formano storie diverse rispetto a quelle a cui sono abituati i fan, che vedono i protagonisti in nuovi abiti e situazioni inedite.

