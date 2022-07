Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Sebbene non sia ancora andata in onda la seconda stagione di What If...?, la serie animata è stata già rinnovata per un terzo capitolo - già in fase di produzione.

La Marvel ha annunciato la notizia durante una convention al Comic-Con di San Diego insieme ai responsabili dei Marvel Studios Brad Winderbaum e Ryan Meinerding. A loro si sono aggiunti anche Bryan Andrews, il regista di What If...?, e AC Bradley, scrittrice e produttrice esecutiva della serie.

La prima stagione di What If...? ha debuttato su Disney+ nel 2021. La serie ha introdotto Jeffrey Wright nel ruolo dell’Osservatore, mentre alcuni attori del MCU, secondo la Disney, riprenderanno i loro ruoli per la seconda e terza stagione della serie.

La Marvel Animation ha inoltre parlato degli episodi della seconda stagione di What If...?, svelando quali universi potrebbero esplorare: un episodio sarà su Capitan Carter e sulla visita di un mondo nell’anno 1602 che potrebbe basarsi, seppur lontanamente, sull’omonima serie di fumetti di Neil Gaiman disegnata da Andy Kubert.

La Marvel Animation non si è limitata a questo: lo studio d'animazione ha mostrato anche concept art e prime immagini di Spider-Man: Freshman Year, I Am Groot, X-Men ’97 e Marvel Zombies.

La seconda stagione di What If...? sarà rilasciata su Disney+ durante i primi mesi del 2023.

