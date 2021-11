Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Come aveva precedentemente dichiarato Brad Winderbaum, produttore esecutivo di What If…?, i Marvel Studios sembravano intenzionati ad orientare parte della loro attenzione verso la produzione di nuovi show d’animazione.

La notizia ha trovato subito il suo riscontro durante l’evento del Disney+ Day, dove, fra attese anticipazioni e succose novità, sono stati rivelati un gran numero di progetti in tale formato, presto o tardi disponibili nel catalogo del servizio streaming.

Da Spiderman: Freshman Year, che mostrerà le prime imprese dell’amato Tessiragnatele, al sequel della serie animata degli anni ’90 incentrata sugli X-Men, passando per un prodotto dedicato all’adorabile Groot, è stato anche annunciato un particolarissimo e curioso nuovo show.

Dopo l’apprezzato e intrigante quinto episodio di What If…?, ambientato in un universo alternativo in cui la maggior parte dell’umanità e alcuni degli stessi Avengers sono stati tramutati in zombie, i piani alti hanno svelato di voler portare sul piccolo schermo Marvel Zombies.

Un’idea sicuramente interessante e che già è stata accarezzata dalla stessa controparte cartacea, con la realizzazione di una miniserie, scritta niente di meno che da Robert Kirkman in persona, autore del celebre fumetto che ha ispirato The Walking Dead.

Al momento non è stato ancora rivelato se il progetto riprenderà dal finale aperto dell’episodio sopramenzionato, con Peter Parker, T’Challa e Scott Lang, diretti nel Wakanda per cercare di risolvere la situazione, o se invece esplorerà una trama parallela o del tutto inedita.

Per saperne di più, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Fonte: Comic Book