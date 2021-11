Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La serie animata Marvel What If...? era stata rinnovata prima ancora del suo debutto, ma non era noto tuttavia quando aspettarci i nuovi episodi.

In occasione del Disney+ Day, sono stati fatti numerosi annunci e rivelazioni, alcuni riguardanti proprio What If...?, che alla fine della prima stagione ha sorpreso i fan che fino ad allora pensavano di essere davanti a una serie antologica. Non si sa ancora se la prossima tornata di episodi seguirà una trama o se, al contrario, verrà riproposto lo schema delle storyline autoconclusive.

Già solo questo è un motivo per attendere con ansia il ritorno dell'Osservatore e del Multiverso.

Ma fino a quando dovremo attendere? Non tantissimo: secondo quanto da poco annunciato, infatti, la nuova stagione di What If...? uscirà su Disney+ nell'estate 2022.

The second season of Marvel Studios' What If...?, an animated Original Series, is coming soon to #DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/QnLz5U28YY — Disney+ (@disneyplus) November 12, 2021

Fonte: Comic Book