Dopo il debutto di tre serie in live-action, i Marvel Studios hanno deciso di realizzare il loro primo prodotto interamente animato e il piano si è concretizzato lo scorso 11 agosto con la pubblicazione sul catalogo di Disney+ della premiere di What if…?

Nonostante siano in programma altri show con attori in carne e ossa, come Hawkey e She-Hulk, pare proprio che i piani alti non abbiano alcuna intenzione di abbandonare questa seconda strada e siano quindi intenzionati a mettere in cantiere altri progetti in formato cartoon.

“Ci siamo resi conto che ci sono molte strade interessanti che possono essere esplorate con l'animazione” - ha dichiarato Brad Winderbaum, produttore esecutivo di What if…? - “Alcuni progetti che creiamo saranno quindi storie che devono essere per forza animate affinché possano essere raccontate”.

Le sue parole effettivamente sono in linea con quanto ottenuto proprio con la recente serie, in quanto sarebbe stato impossibile realizzarla in live-action, poiché gli attori sono decisamente più vecchi rispetto a quando hanno girato i film originali.

In attesa di conoscere nuovi aggiornamenti in merito, vi ricordiamo che il secondo dei nove episodi di What if…? vedrà come protagonista uno Star-Lord diverso dal solito e verrà rilasciato il 18 agosto.

