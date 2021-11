Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Una giornata esaltante per i fan dei Marvel Studios, infatti, durante il Disney+ Day, sono stati annunciati molti prodotti del MCU che faranno il loro debutto sulla piattaforma Disney+. Tra loghi ufficiali, nuovi titoli e immagini inedite di serie TV che andranno a comporre questa Fase 4, è spuntato anche l'annuncio della serie animata Spider-Man: Freshman Year.

Il logo della nuova serie animata sull'Uomo Ragno ci fa intuire la voglia dei Marvel Studios di continuare ad esplorare il personaggio, scavando anche nel suo passato. La serie animata, oltre a essere un prodotto canonico del MCU, sarà ambientata molto prima della battaglia contro Thanos e dell'inizio della Fase 4.

Nel nuovo show si vedrà infatti un Peter Parker alle prime armi, preso a fare i conti con la sua nuova identità presumibilmente prima di incontrare Tony Stark e restare coinvolto negli eventi del film Captain America: Civil War.

L’annuncio di Spider-Man: Freshman Year arriva in un periodo in cui tutti stanno aspettando l’uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home, il terzo film sul supereroe mascherato. Non si sa se Tom Holland riprenderà il ruolo di Parker anche in questa serie animata, che debutterà prossimamente sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book