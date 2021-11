Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre finora i dettagli su She-Hulk sono stati relativamente scarsi, il Disney+ Day ha fornito alcune novità sul prossimo spettacolo dei Marvel Studios.

Creata da Stan Lee e dall’artista John Buscema, She-Hulk tra le pagine dei fumetti Marvel è l’alter ego di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, e ha fatto il suo debutto sui fumetti nel 1980. Quando viene colpita da uno sparo, suo cugino le fornisce una trasfusione di sangue facendola trasformare in una creatura verde simile a Hulk.

Oltre all'attrice protagonista Tatiana Maslany, il cast includerà anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Jameela Jamil come Titania, Tim Roth come Abominio e Josh Segarra, Anais Almonte e Renee Elise Goldsberry in ruoli attualmente sconosciuti.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

She-Hulk, costituita da dieci episodi, sarà rilasciata su Disney+ nel 2022.

Fonte: Comic Book