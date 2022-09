Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

She-Hulk: Attorney at Law, ultimo tassello che compone il variegato ed espanso Marvel Cinematic Universe, ha ormai superato il giro di boa e i fan sono in trepidante attesa di conoscere cosa ancora ha in serbo la serie, che fra citazioni, ritorni di volti noti e altri che ancora devono apparire, è riuscita decisamente a stuzzicare il suo pubblico.

Nel frattempo sono da poco trapelati alcuni scatti provenienti dal dietro le quinte dallo scorso sesto episodio, che ha visto l’avvocatessa Jennifer Walters (Tatiana Maslany di Orphan Black) partecipare in qualità di damigella al matrimonio di una sua ex compagna del liceo, Lulu, interpretata da Patti Harrison.

Fra continue soste al bar del ricevimento, un galante incontro e una nuova battaglia con Titania (Jameela Jamil di The Good Place), la puntata ha mantenuto il tono ironico e scanzonato che aleggia su tutto lo show e che a quanto pare si riflette anche sul set.

Dalle foto che sono state pubblicate da Harrison stessa sul proprio account Instagram, traspare come gli interpreti, fra un ciak e un altro, si concedano anche qualche momento di relax e divertimento.

Il nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law sarà rilasciato su Disney+ il 29 settembre.

Fonte: Screen Rant