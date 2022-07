Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 25 minuti fa

Nelle ultime ore Disney+ e Marvel hanno rilasciato un nuovo trailer dell'attesa She-Hulk: Attorney at Law, che già sta alimentando emozioni contrastanti tra i fan.

Nel nuovo video appare anche Daredevil (Charlie Cox), con un costume che richiama quello dell'esordio nei fumetti Marvel Comics del 1964. Se Matt Murdock era già riapparso in Spider-Man: No Way Home, questo è il primo ritorno del personaggio sul piccolo schermo, in attesa della nuova serie TV prevista per il 2024, Daredevil: Born Again.

Creato da Stan Lee insieme al disegnatore John Buscema nel 1980, il personaggio Jennifer Walters/She-Hulk è un’avvocatessa che si ritrova trasformata con pelle verde e super poteri, in seguito a una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner/Hulk, a causa di un grave incidente.

Nel cast, oltre alla protagonista interpretata da Tatiana Maslany (Orphan Black), ci sarà il ritorno di Mark Ruffalo come Hulk, e Tim Roth come Emil Blonsky, conosciuto come Abominio. Inoltre saranno presenti Benedict Wong (Wong), Ginger Gonzaga (Nikki), Jameela Jamil (Titania), Renée Elise Goldsberry (Amelia), Josh Segarra, Jon Bass, Anais Almonte e Nicholas Cirillo.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile dal 17 agosto su Disney+, con nove episodi di circa trenta minuti ciascuno.

Fonte: Screen Daily