Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il 18 agosto ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ l'ultimo progetto di Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law, con protagonista Tatania Maslany.

Il terzo episodio, nello specifico, include un divertente riferimento al film Thor: Ragnarok di Taika Waititi. In una recente intervista, una delle registe Anu Lavia, ha parlato di come la serie TV sia un perfetto mix tra commedia giudiziaria e supereroi:

"Jessica e Kat hanno gettato delle basi così solide che ho solo dovuto lavorarvi sopra. Personalmente mi sono ispirata a quello che ha fatto Waititi con Thor: Ragnarok. Ha bilanciato perfettamente il tono comico e l'aspetto emotivo dei supereroi. Anche la tecnica dell'improvvisare con un personaggio in CGI. Avevo in mente quel film, ma non posso dire di aver ideato il tono o altro, è stato come 'costruirci sopra'".

Inoltre, Lavia si è soffermata sul quinto episodio, svelando che molte scene sono state tagliate in fase di montaggio:

"Ciò che ha reso il quinto episodio così diverso è che abbiamo intrapreso una piccola avventura con Nikki e Pug che fanno visita all'esclusivo stilista di supereroi. È stato molto divertente vederli insieme. Ginger Gonzaga e Josh Segarra hanno una chimica meravigliosa. Ci sono molte scene che non sono state inserite nell’episodio, ma è stato molto divertente lavorare con loro".

I primi cinque episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+. Ogni giovedì viene rilasciato una nuova puntata.

Fonte: Comic Book