Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I primi quattro episodi di She-Hulk: Attorney at Law hanno presentato numerosi personaggi Marvel, inclusi i veterani del MCU, così come nuovi personaggi dei fumetti che hanno fatto il loro debutto sul grande schermo.

Abbiamo già visto Bruce e Wong, oltre ad aver conosciuto Titania. Grazie al trailer sappiamo inoltre che Daredevil apparirà nello show. Sembra però che all’orizzonte ci siano altri personaggi che attendono gli spettatori, alcuni dei quali sono nuovi di zecca per il Marvel Cinematic Universe.

“Lo spettacolo ora sta definitivamente cambiando in quello che sembra quando hai supercriminali e supereroi meschini e idioti che ti sono nemici o hanno bisogno di essere rappresentati da te”, ha detto Ginger Gonzaga, Nikki Ramos nello show, “Il problema di lavorare in una divisione legale sovrumana è che possiamo rappresentare chiunque, quindi otteniamo personaggi dei fumetti che non sono entrati ancora nell’Universo Marvel, che non hai ancora visto in nessuno dei trailer. E puoi vedere l’idiozia dei supereroi ridicolmente divertenti che hanno problemi legali e possono o meno ascoltare i loro avvocati. Sono davvero entusiasta che le persone vedano queste guest star che sono ancora nei fumetti”.

Come ha spiegato Gonzaga, il concetto di divisione della legge sovrumana può far sì che non ci sia nessun limite al tipo di personaggi Marvel che potrebbero essere coinvolti. Per ora il personaggio che sappiamo che dovremo aspettarci sicuramente è Daredevil.

Fonte: Comic Book