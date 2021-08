What If...? - La 2° Stagione sarà Incentrata sui Film della Fase 4

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Secondo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, la seconda stagione di What If...? includerà film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

L'ultimo show animato di Disney+ è basato sulla serie di fumetti con lo stesso nome, re-immaginando le storie classiche del MCU con eventi chiave che si sono svolti in modo diverso, ma sembra che nella seconda stagione ci sarà un'importante svolta.

Infatti, in un'intervista esclusiva, rilasciata in occasione dell'imminente uscita del film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Feige ha svelato come la Fase 4 e l'esplorazione del multiverso si legheranno a What If...?:

"Questa è la cosa divertente di avere una serie come What If...? ora. E vi dirò, proprio come la prima stagione sta attingendo a film e trama del MCU che avete visto fino a questo punto, la stagione 2 includerà sicuramente i film della Fase 4".

Gli eventi visti nella serie TV Loki, in cui la linea temporale viene liberata e ne consegue il caos multiversale, hanno effettivamente stabilito tutto ciò che si vede nella serie animata come canonico.

Quello che risulta interessante, oltre al fatto che lo show potrà esplorare new entry come lo stesso Shang-Chi, gli Eterni o Ms. Marvel, è che in questo modo i Marvel Studios avranno la possibilità di integrare una serie TV basata sul Multiverso con altri prodotti legati ad esso quali i film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: No Way Home dando vita a degli scenari dal potenziale esplosivo.

What If...? è disponibile su Disney+, con gli episodi in uscita ogni mercoledì. Vi invitiamo a leggere la recensione del primo episodio!

Fonte: Screen Rant