Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 27 minuti fa

A dicembre 2019, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che la serie animata What if…?, che esplora gli universi alternativi dell’MCU, avrebbe avuto una seconda stagione.

Ora, il capo sceneggiatore A.C. Bradley ha fornito ulteriori dettagli riguardo la nuova stagione, a pochi giorni dal rilascio del secondo episodio dello show di Disney+. In un’intervista per Discussing Film relativa alla season premiere, che vede protagonista Captain Carter, Bradley ha parlato del futuro della serie TV, dichiarando:

“Il lavoro sulla seconda stagione è stato diverso a causa del COVID e penso che tutte le nostre vite siano molto diverse in questo momento. Ma avevamo una squadra incredibile e la scrittura è a buon punto. In realtà è quasi finita. Dal momento che questi episodi sono così difficili da animare, la scrittura deve essere completata parecchio tempo prima che lo show vada in onda. Per quanto l’ultimo anno e mezzo sia stato difficile per la produzione, lo è stato ancora di più per le persone – è stato difficile per chiunque, non posso lamentarmi”.

Stando alle parole del capo sceneggiatore, non ci sarà da aspettare molto per la seconda stagione della serie animata, che è già in piena lavorazione.