Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Oggi Disney+ ha permesso di dare un'occhiata ai progetti che ha in cantiere per i prossimi anni. Uno di quelli più attesi in arrivo è Moon Knight, e i fan speravano di ottenere un primo sguardo, forse un poster di qualche tipo, o forse anche qualche filmato. La Marvel non ha deluso in fan e ha rilasciato le prime foto del personaggio interpretato da Oscar Isaac.

Isaac evidentemente si è divertito moltissimo a girare la serie, e durante un'intervista ha ammesso di essere un po' nervoso:

"In questo momento sto facendo questo spettacolo chiamato Moon Knight. Ci resta un mese e penso che questa sia la prima volta in cui mi sento un po' nervoso a riguardo, ma mi sono anche divertito tanto".

Per coloro che non hanno familiarità con il personaggio, Moon Knight è in realtà Marc Spector, un ex agente della CIA che è stato quasi ucciso da un terrorista di nome Bushman ma è stato salvato dal dio della luna Khonshu. Dopo aver sconfitto Bushman è diventato il Cavaliere della Luna e ha indossato il costume tutto bianco che è diventato il suo marchio di fabbrica.

L'altro elemento importante di Spector è che è affetto da personalità multipla. Oltre a Spector, la sua mente contiene Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso Khonshu, e tutti e quattro interagiscono e a volte cooperano e altre volte si contendono il controllo. Questo è ciò che distingue l'eroe da tanti altri.

Qui di seguito troverete le prime immagini rilasciate dalla Marvel.

Fonte: Comic Book