Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver trascorso un'intera stagione di Moon Knight cercando di sconfiggere Khonshu, Arthur Harrow (interpretato da Ethan Hawke) potrebbe essersene andato per sempre.

Dal momento che la morte di Harrow non è stata completamente mostrata sul piccolo schermo, i fan si sono chiesti se davvero il villain della serie TV, in qualche modo, fosse sopravvissuto.

Il taglio della telecamera dell'ultimo minuto potrebbe potenzialmente consentire ad Harrow di tornare nello spettacolo di Disney+ e in future opere, ma lo sceneggiatore Jeremy Slater ha recentemente affermato che ha sempre pensato quella scena come alla vera fine del personaggio.

"Questo è il modo in cui ho scritto la pagina del copione. In realtà non vedi il corpo, nessuno è mai morto finché non ne vedi il corpo. Non volevo mostrare Jake fino alla fine perché sapevo che sarebbe stato abbastanza difficile far sì che il pubblico si preoccupasse della relazione tra Marc e Steven, se fossero stati solo loro due. E sapevo che se metti tre personalità lì dentro, diventerebbe solo un pasticcio e sarebbe troppo difficile per il pubblico comprenderlo. L'obiettivo, in definitiva, sin dall'inizio, era di salvare Jake per il teaser, poiché sarà lui a uccidere Harrow. Ma il fatto è che non vediamo il corpo, e che probabilmente molti hanno amato così tanto Ethan Hawke e hanno adorato lavorare con lui a questo progetto...Penso che che vogliono tenere qualche carta nel loro mazzo, nel caso ci siano le giuste circostanze, potrebbe essere una possibilità. Potrebbe trattarsi di una ferita superficiale. Potrebbe essere stato un colpo d'avvertimento. Non lo so...Nella mia mente è morto. Ma ancora una volta, la persona che potrà rispondere alla domanda sarà chi si occuperà della prossima storia di Moon Knight".

L'intera miniserie Moon Knight è disponibile in streaming su Disney+.

