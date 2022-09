Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre i fan attendono ancora notizie in merito al possibile rinnovo di Moon Knight, la serie guidata da Oscar Isaac ha portato a casa il suo primo premio: la serie TV di Disney+ ha infatti ottenuto un Emmy vincendo la categoria Miglior Sound Editing per una Serie Limitata, Antologica o Film o Speciale.

In totale, la serie è stata nominata in otto categorie (qui tutte le info).

La presentazione di Moon Knight agli Emmy come serie limitata sembrerebbe suggerire che quasi sicuramente la Marvel non ha in programma la realizzazione di altre stagioni dello spettacolo.

Moon Knight è disponibile su Disney+.