Data di pubblicazione: 5 ore fa

Ormai è passato molto tempo da quando Moon Knight ha fatto il suo debutto su Disney+, eppure c'è ancora molto da commentare sull'avventura del supereroe ispirato dall'egittologia.

L’idea di riportare Chris Evans per un cameo nello show era forte. L’attore statunitense, con il personaggio Steve Rogers, è entrato nell'MCU nel 2011 con il film Captain America: Il Primo Pendicatore. Da allora, Rogers è stato uno dei più presenti nel mondo dei Marvel Studios, finendo con Avengers: Endgame del 2019.

In una recente intervista lo sceneggiatore Jeremy Slater è stato coinvolto nel discorso della mancanza di riferimenti all'MCU e ai camei dei personaggi:

"Posso dire che ci sono stati momenti decisamente diversi nel processo di scrittura in cui abbiamo parlato di cameo, perché i cameo sono una delle cose più divertenti da discutere nel team. Cosa succede se proviamo a riportare Chris Evans nei panni di Capitan America? Sai, ti siedi lì e giochi con le idee. In realtà l'unico di cui abbiamo discusso seriamente è Dane Whitman di Eternals, perché all'epoca Steven Grant avrebbe lavorato nello stesso museo. Ma non c'è mai stato alcun motivo logico che fosse presente nello show. Come fan della Marvel, sarei frustrato se Dane si presentasse per un cameo e non facesse progredire la sua storia".

Slater ha continuato rivelando altri dettagli:

"Poi abbiamo parlato anche di includere altri personaggi di Eternals, nello specifico Kingo e Makkari. Inizialmente avevamo in programma di mostrare la caduta originale di Ammit e la morte di Alessandro Magno in una sequenza di flashback, e sembrava che potesse coincidere naturalmente con un'apparizione di Kingo e Makkari".

Quindi lo sceneggiatore ha così concluso, delineando motivazioni specifiche:

"Ma una volta che inizi a parlare di budget cominci a capire: 'Se stiamo spendendo tot milioni di dollari per ricreare l'antico Egitto e lavorare con molte star del cinema, allora è la stessa quantità di denaro che esce dal nostro budget per un episodio epico, o la roba nel mondo sotterraneo egiziano'. Quindi alla fine dici: 'Sarebbe meglio spendere i nostri soldi per rendere Moon Knight il più figo possibile, piuttosto che spenderli per coinvolgere un altro personaggio'. Quindi la decisione è stata anche pratica. Inoltre abbiamo davvero lasciato che Kevin fosse il nostro faro guida per molte di queste decisioni creative, perché ha un buon istinto per questo. A proposito del cameo, infatti, ci ha detto: 'Sapete una cosa, ragazzi? So che tutti amano i cameo. Tutti ne sono entusiasti. Ma penso davvero che la storia si regga da sola'. In effetti, forse, altri personaggi avrebbero distolto l'attenzione da Marc e Steven. Quindi è un peccato, ma allo stesso tempo riconosci che è la decisione creativa giusta".

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Discussing Film