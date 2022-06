Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 52 minuti fa

Al momento, Loki è l'unico spettacolo della Marvel ad essere stata rinnovata per una nuova stagione; e mentre molti fan sperano in un nuovo lotto di episodi di Moon Knight, lo sceneggiatore Jeremy Slater non ha ancora parlato con la Casa delle Idee di un ipotetico nuovo capitolo: Slater ha infatti confermato di non avere idea se la Marvel sia interessata a una seconda stagione della serie TV, specialmente perché deve ancora parlare di potenziali storie col team guidato da Kevin Feige:

"Onestamente non ne ho idea. Non ho ancora parlato con la Marvel. Penso che molte di queste decisioni alla fine saranno nelle mani di Kevin Feige. E, naturalmente, Oscar Isaac, perché non ha firmato un tipo di contratto tradizionale che lo vede in sette film. Oscar ha la capacità di fare tutto ciò che vuole, e penso che si sia divertito molto a interpretare il personaggio, penso che gli sia piaciuto molto il processo di produzione ed è felice di averlo fatto. Ma penso anche che non sia uno che si affretterà a sfornare un sequel solo perché il primo era popolare".

Slater ha inoltre aggiunto che pensa che sarebbe possibile fare una seconda stagione, ma che alla fine spetta anche ad Isaac decidere:

"Ancora una volta, non voglio parlare per lui e mettergli le parole in bocca, ma suppongo che vorrà assicurarsi che ci sia una storia che valga la pena raccontare, che esplori nuove trame. La mia speranza e il mio sogno è che lo rivedremo in qualche forma nell'MCU, ma non ho idea di quando sarà o quale forma assumerà".

Moon Knight è disponibile su Disney+.

