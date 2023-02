Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Kang il Conquistatore giocherà un ruolo molto più significativo nella seconda stagione di Loki di quanto si pensasse, a quanto pare: secondo alcune fonti, infatti, il personaggio dovrebbe apparire in non meno di tre episodi della serie TV.

I fan ipotizzano che la narrazione del nuovo lotto di episodi potrebbe seguire la scena mostrata nei titoli di coda di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, in cui Loki (Tom Hiddleston) e Mobius (Owen Wilson) partecipano a una presentazione di Victor Timely (Jonathan Majors) - variante di Kang - per una nuova tecnologia per manipolare il tempo. Timely è un prigioniero del passato che usa le sue potenti capacità di precognizione per progettare il futuro.

Si dice inoltre che Kang possa presentarsi sotto le spoglie di varianti alternative durante la seconda stagione dello spettacolo di Disney+, mentre Loki e Mobius danno la caccia alle varie iterazioni di Kang. Tuttavia, è improbabile che il duo incontri una delle principali varianti di Kang nella serie. È possibile, invece, che scoprano varianti più oscure associate alla variante Kang Nathaniel Richards, esperto di robotica e CEO di Qeng Enterprises. Richards è una versione di Kang della linea temporale Earth-6311, noto anche come Mister Gryphon.

Richards attraversa i secoli per conquistare epoche diverse. Ha creato la variante Victor Timely tornando indietro nel 1901 e sigillandolo dietro un firewall temporale. La stagione 2 di Loki potrebbe presentare altre varianti associate a Richards, come il faraone Rama-Tut, Scarlet Centurion, Kid Immortus, Iron Lad e Baby Kang.

La seconda stagione di arriverà su Disney+ nell'estate del 2023.

Fonte: We Got This Covered