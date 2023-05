Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 09 maggio 2023

La seconda stagione di Loki potrebbe arrivare su Disney+ più tardi del previsto. Secondo un nuovo rapporto, i Marvel Studios starebbero cercando di rilasciare il nuovo capitolo della serie TV a ottobre 2023 - leggermente più tardi di quanto molti fan sperassero. Notizie precedenti affermavano che Loki sarebbe tornato a metà del 2023, forse a settembre, ma queste voci non sono mai state confermate. Allo stesso modo, anche quest'ultimo rapporto deve ancora essere verificato, quindi prendete queste parole con le pinze.

Per quanto riguarda il motivo per cui i nuovi episodi potrebbero arrivare in ritardo, il rapporto afferma anche che la Disney è in procinto di perfezionarli ulteriormente per garantire che la storia sia il più interessante possibile. Questa enfasi sulla messa a punto della narrazione arriva dopo che i fan si sono lamentati del calo generale della qualità del Marvel Cinematic Universe durante la Fase 4.

Gli addetti ai lavori hanno specificato che i Marvel Studios stanno anche valutando le opzioni riguardo al futuro di Jonathan Majors, l'attore che ha interpretato Kang il Conquistatore sia nella prima stagione di Loki che in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Molti fan hanno messo in dubbio il ruolo dell'attore nel franchise dopo che sono emerse diverse accuse secondo cui l'attore ha abusato fisicamente di diverse persone, tra cui la sua ragazza e un membro della troupe che ha lavorato a Quantumania.

Fonte: CBR