Loki 2: la Regista Kate Herron non tornerà per la nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

La produttrice esecutiva e regista Kate Herron, che ha diretto tutti e sei gli episodi della prima stagione dell'ultimo successo Marvel Loki, ha dichiarato che "non tornerà" per la seconda stagione:

"Ho sempre pianificato di lavorare solo alla prima stagione. E ad essere onesti, la seconda stagione non era nemmeno prevista...è qualcosa di fresco. E sono così emozionata. Sono davvero felice di guardare da fan la prossima stagione, ma penso solo di essere orgogliosa di quello che abbiamo fatto e di aver dato il massimo. Sto lavorando ad altri progetti che devono ancora essere annunciati".

Herron ha rifiutato di rivelare i dettagli delle "altre cose" che ha in cantiere, dicendo solo che non sono correlate alla Marvel:

"Al momento sono concentrata solo sulle mie cose. Amo la Marvel e mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro".

Fonte: TVLine