Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Da quando Nick Fury ha debuttato nell'MCU nella parte finale di Iron Man nel 2008, è stato avvolto da un alone di mistero. In occasione dell'uscita futura di Secret Invasion sono trapelati nuovi dettagli riguardo la vita privata del protagonista. La serie TV si concentrerà sull'indagine di Fury su una fazione di Skrull, che vive da tempo sulla Terra. La sua vita è stata nascosta per tanto tempo, ma con il suo debutto forse qualcosa cambierà. Intanto, alcuni retroscena di Fury sono stati esplorati in Captain Marvel, ambientato negli anni 90.

Come sappiamo Secret Invasion vedrà come protagonista Samuel L. Jackson, che in una recente intervista ha parlato di come lo spettacolo mostrerà nuove sfaccettature del suo personaggio:

"Posso avere un'intera vita come Nick Fury che non sia Nick Fury in azione. Potrete venire a casa con me, vedere cosa accade anche quando sono solo, quando non sono così forte, quando mi tolgo il tutore per la schiena, perché Nick è anziano. Si vedranno anche cose che normalmente non si vedono; anche se il mio personaggio dovrebbe mantenere un certo rigore, anche i supereroi hanno i loro momenti difficili".

A completare il cast della serie TV Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Christopher McDonald, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Don Cheadle, Dermot Mulroney ed Emilia Clarke.

Secret Invasion non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book