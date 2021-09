Secret Invasion: nuovi Dettagli sul Personaggio di Olivia Colman

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

L'attrice premio Oscar Olivia Colman, molto apprezzata in The Crown, affiancherà Samuel L. Jackson e Ben Mendelshon nella produzione della nuova serie TV del Marvel Cinematic Universe Secret Invasion, che racconterà l'invasione degli alieni Skrull sulla Terra.

La coppia dei due attori protagonisti riprenderà i ruoli di Nick Fury (Jackson) e Talos (Mendelsohn) del film Captain Marvel del 2019.

L'attrice britannica Colman presterà il volto ad una misteriosa spia e farà molto lavoro sporco dietro le quinte. Questo ruolo potrebbe potenzialmente portarla in altri progetti futuri nel MCU.

La nuova serie TV Marvel andrà ad arricchire i prodotti sulla piattaforma Disney+ e prenderà spunto dall’omonimo ciclo di fumetti scritto da Brian Michael Bendis e pubblicato nel 2008, nel quale si scopre che i mutaforma Skrull si sono infiltrati a più livelli sulla Terra, addirittura sostituendo alcuni supereroi.

Il cast sarà composto anche da Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonald e Killian Scott.

Non sono state rilasciati ulteriori dettagli e non è stata svelata una data di uscita. Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a leggere la sezione notizie!

Fonte: Murphy\'s Multiverse