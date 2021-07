Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 23 giugno 2021

Sembra che i progetti a lungo termine non siano un problema per Emila Clarke.

L'attrice, diventata celebre per il ruolo di Daenerys Targaryen in Game of Thrones, si è detta pronta a rimanere a lungo nel Marvel Cinematic Universe, come aveva fatto nella serie TV cult di George R. R. Martin, dove era rimasta per 10 anni.

A breve, infatti, l'attrice debutterà nella attesissima nuova serie TV MCU, Secret Invasion e di recente ha dichiarato che sarebbe felicissima se avesse la possibilità di rimanere nei pressi degli studi Marvel per tanto tempo:

"Voglio dire, sarei fortunatissima! Tutti quelli che conosco e con cui ho parlato che fanno parte dell'universo Marvel - e gli attori parlano, eh - Tutti hanno solo elogi. C'è una ragione se gli attori rimangono. Sono amati perché si divertono un sacco. Quindi io ci sto!".

Di recente, Clarke aveva mostrato tantissimo entusiasmo dopo aver ricevuto un ruolo importante nel nuovo progetto, e quindi essere entrata a far parte della famiglia dei Marvel Studios:

"Essere parte di quella famiglia sembra come dire 'Oddio, sono nella gruppo dei ragazzi fighi. Che forte!'".

Non avevamo dubbi che Emilia Clarke potesse far parte dei ragazzi fighi!

Secret Invasion, tratta dall'omonima saga di fumetti, è avvolta dal mistero: si sa poco sul periodo di uscita (nel 2022) e anche sul ruolo che svolgeranno gli attori, compresa Clarke, che si troverà però in buona compagnia insieme a Samuel L. Jackson, Ben Mandelsohn, Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders), Carmen Ejogo (True Detective), Christopher McDonald, e persino il premio oscar Olivia Colman (The Crown).

Fonte: TVLine