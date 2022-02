Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Come sappiamo, Ironheart attualmente in fase di sviluppo e vedrà come protagonista Dominique Thorne nei panni di Riri Williams. Mentre dovremo aspettare prima di vederla in azione, è stato confermato che la star di This Is Us Lyric Ross avrà un ruolo nella nuova serie TV di Marvel e Disney+.

Lo spettacolo - di cui è stato pubblicato il logo ufficiale - segue Riri Williams, una studentessa di ingegneria di 15 anni che frequenta il MIT. Lavorando da sola, non essendo ricca di famiglia, Riri disegna un'armatura simile a quella di Ironman usando materiale rubato dai laboratori del campus.

La drammaturga, poetessa, educatrice e sceneggiatrice Chinaka Hodge (Snowpiercer) servirà come showrunner della serie.

La produzione di Ironheart inizierà ad aprile.

Fonte: Deadline