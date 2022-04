Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 07 aprile 2022

La serie-live action Ironheart è in fase di sviluppo e sta espandendo il cast. La new entry è Harper Anthony, che si unirà a Dominique Thorne nel ruolo principale di Riri Williams/Ironheart, con Lyric Ross (This Is Us) e Anthony Ramos.

L'identità del personaggio del giovane attore è ancora sconosciuta. Anthony ha nove anni, ed è apparso nelle serie TV Vulture City e Chicago Med, oltre che nel film City of Vultures. Nei fumetti Riri ha una sorella minore, non un fratello, ma questo dettaglio potrebbe essere stato modificato nella trasposizione. Ovviamente è anche possibile che Anthony presti il volto ad un altro personaggio.

Riri (Thorne) frequenta il MIT di Boston, è una studentessa di ingegneria di 15 anni. Lavorando da sola e non essendo ricca di famiglia, Riri disegna un'armatura simile a quella di Ironman usando materiale rubato dai laboratori del campus. Il personaggio della Marvel debutterà ufficialmente nel film Black Panther: Wakanda Forever.

Il regista Ryan Coogler fa parte del team creativo della serie TV, che uscirà in futuro su Disney+ e sarà composta da sei episodi.

Fonte: The Wrap