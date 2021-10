Hawkeye: Svelato il nuovo Teaser Trailer a un mese dall'Uscita

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo aver condiviso il poster ufficiale, l'account di Disney+ e di Hawkeye svelano il nuovo teaser trailer a un mese dall'uscita della serie TV Marvel.

Lo show, che racconta le avventure di Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), inizierà dalla fine degli eventi accaduti in Avengers: Endgame. Anche questa serie TV sarà molto cinematografica, sulla scia di prodotti come Loki e WandaVision. Le parole del produttore della Marvel Trinh Tran sono state molto chiare a questo proposito:

"Stiamo trattando le nostre serie TV come se stessimo realizzando dei lungometraggi. Voglio dire, le emozioni e la qualità di questi prodotti saranno come quelle dei film Marvel. Questa è sempre stata la mentalità del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Essere sicuri che quando le persone guarderanno questi episodi, gli sembrerà di guardare solo un lungo film, ma invece di due ore e mezza, sarà molto più lungo".

Tran ha in seguito anche aggiunto che sviluppare uno show a tanti personaggi del MCU è un'occasione proprio per approfondirli e svilupparli.

Hawkeye sarà rilasciata con i primi due episodi mercoledì 24 novembre su Disney+. Gli altri quattro saranno disponibili settimanalmente.

Fonte: Comic Book