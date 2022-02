Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Secondo un artista degli effetti visivi che ha lavorato alla serie TV, Hawkeye include un cameo segreto di Hulk. I Marvel Studios hanno concluso il loro primo anno di Disney+ con il progetto incentrato su Clint Barton e il passaggio del testimone a Kate Bishop, e sul momento più buio dell'eroe con arco e frecce: il periodo post-Blip come Ronin.

Hawkeye ha voluto rendere omaggio agli altri Avengers originali: troviamo infatti i flashback sulla morte di Black Widow, la tecnologia Stark applicata alle frecce e l'esilarante Rogers: The Musical.

Lo spettacolo però è iniziato con un flashback della battaglia di New York del 2012 vista dalla prospettiva della giovane Kate Bishop, che venne ispirata dall'aver visto un uomo valoroso che combatteva gli alieni utilizzando solo arco e frecce.

Proprio in questa sequenza è apparso anche Hulk. Il supervisore degli effetti visivi dell'ILM Vincent Papaix lo ha confermato dopo che le chiacchiere online hanno iniziato a teorizzare che anche il mostro verde fosse parte della scena:

"È davvero Hulk che salta da un edificio all'altro e viene colpito da un'arma dei Chitauri".

Dopo il culmine della Infinity Saga con Avengers: Endgame, sono rimasti solo tre eroi effettivi della squadra originale dei Vendicatori: questi sono Occhio di Falco, Hulk e Thor. Tuttavia, non è chiaro quando si riuniranno considerando che ognuno è attualmente impegnato con il proprio arco narrativo personale. Ci sono state domande sul motivo per cui nessuno dei restanti eroi dell'MCU è stato coinvolto nei problemi di Barton in Hawkeye. Ovviamente il Dio del Tuono è sicuramente in giro per lo spazio con i Guardiani della Galassia, ma Bruce avrebbe potuto facilmente contattarlo considerando che in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato confermato che si è tenuto in contatto con gli altri personaggi.

Fonte: Screen Rant